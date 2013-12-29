«Будівельник» виграв третій матч за тиждень

Як передає кореспондент УНІАН, це був останній матч турніру в нинішньому календарному році.

«Будівельники» проводили третій матч за тиждень. Це було пов`язано з тим, що восени команда була максимально завантажена, проводячи крім ігор національного чемпіонату ще й ігри найпрестижнішого клубного турніру Євроліги. Тепер команда надолужує згаяне, наздоганяючи суперників за кількістю зіграних матчів.

На тему: «Будівельник» обіграв у гостях лідера Суперліги

Після перемог у Києві над дніпропетровським «Дніпром» і в Южному над «Хіміком», команда завершувала календарний 2013-й рік грою в Дніпродзержинську. Гра вийшла нерівною, з явними перепадами в діях обох команд. У перших трьох чвертях свої умови диктували господарі, які після першої половини вели в рахунку з різницею « +15», а в третьому дозволили супернику скоротити різницю в рахунку лише на 3 бали. А вирішальною в матчі виявилася заключна 10-хвилинка, в якій «будівельники» буквально зім`яли опонентів - 21:4.

Кращим бомбардиром у складі киян вже в другій грі поспіль став американський легіонер ДеХуан Саммерс, який набрав 18 очок.

Таким чином, «Будівельник» тепер має в турнірній таблиці показники перемог і поразок 8/5, ділячи 4-5 місця з запорізьким «Ферро- ЗНТУ». Трійку лідерів складають «Донецьк», «Хімік» (по 10/ 2) і «Одеса» - 9 /4.

Чемпіонат Суперліги відновиться після новорічних канікул 5 січня.