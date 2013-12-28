Кріштіану Роналду вважає, що заслужив на "Золотий м'яч"
19:19, 28 грудня 2013Спорт
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Крім Роналду претендентами на "Золотий м'яч" є аргентинець Ліонель Мессі і француз Франк Рібері.
Роналду хоче отримувати "Золотий м'яч" щороку
Нападник мадридського "Реала" португалець Кріштіану Роналду вважає, що заслуговує отримати за 2013 рік "Золотий м'яч" - приз, який вручають найкращому футболістові світу за підсумками року. Про це пише ИТАР-ТАСС з посиланням на іспанські ЗМІ.
"Як і рік тому, думаю, що заслуговую на "Золотий м'яч". Я б хотів вигравати його щороку", - заявив Роналду.
Мессі з 2009 року є беззмінним володарем нагороди.
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