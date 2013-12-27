Будівництво олімпійських об'єктів в Сочі завершено

Мер Сочі Анатолій Пахомов повідомив, що будівництво об'єктів та їхньої інфраструктури в рамках підготовки до Олімпіади завершені. Олімпійські ігри пройдуть з 7 по 23 лютого.

Про це пише Спорт-Експрес.

- Спадщина Олімпіади сьогодні - це більше 400 об'єктів, 140 з яких перейдуть у власність муніципалітету, - говорить Пахомов. - У Сочі за період підготовки до Олімпіади 2014 року збудовано: більше 360 кілометрів доріг і мостів, 102 автомобільних мостових споруди протяжністю більше 27 кілометрів, 54 залізничних мостових споруди протяжністю більше 16 кілометрів, більше 201 кілометра залізничного полотна і 22 тунелю.

Сочі - перше місто в Росії, де запроваджено принцип "нуль відходів". Обидва міські звалища закриті, а всі відходи вивозяться за межі курорту.