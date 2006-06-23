Закінчився матч Корея – Швейцарія

У Ганновері на стадіоні "AWD-арена" закінчився матч Чемпіонату світу з футболу між збірними Кореї і Швейцарії.

Третій тур у групі G виявився пройнятий інтригою як ніде. Три команди (Швейцарія і Корея – по 4 очки, і Франція – 2) мали реальні шанси вийти з групи. Причому краще за всіх було команді з найменшою кількістю очок – вона залежала тільки від себе: вигравай два м`ячі і проходь, а лідери мусили вчепитися один в одного намертво та ще озиратися на матч сусідів.

На 3-й хвилині швейцарці заробили штрафний. Подача, і захисник виносить м`яч. На 4-й прохід Лі Чун Су закінчився неточним пасом, хоча два партнери корейця були відкриті. На 9-й Пак Чжі Сун пробує бити здалека і влучає в створ воріт, але Паскаль Цубербюлер легко забирає м`яч.

Дві атакуючі сили зіткнулися і взаємно не дають одна одній доходити до штрафних.

11-а хвилина. Швейцарець Транкілло Барнетта бив з лінії штрафної, захисник у відчайдушному підкаті блокує удар. На 19-й Чо Чжа Чжін пішов у штрафну слідом за далеким пасом, але дістав м`яч тільки за лицьовою лінією. На 21-й Деген вивів Кабаньєса пасом до штрафної, але спробу останнього дати націлений пас у воротарську перехопив корейський захист.

А вже наступна хвилина була результативною. Дальній штрафний Хакан Якин навісив на край воротарського майданчику. Рішучим помахом голови Філіпп Сендерос сильно пробив по воротах (1:0) і по брові захисникові Чой Чжін Чулу. Обидва пошли змивати кров до лікарів.

Напочатку 40-х хвилин швейцарці взяли в облогу ворота суперника штрафними і кутовими. На 42-й дійшла черга подати кутовий Кім Чжін Кю, але добити м`яч виявилося нікому.

За дві секунди до перерви корейці дозволили пробити головою в падінні Олександру Фраю, але м`яч йому невдало ліг для удару.

У другій половині гра пішла спокійніше: швейцарці програму-мінімум виконали, а у Кореї загострити гру не виходило. Утім після 55-ї хвилини корейці вже мусили забивати: Франція забила гол у матчі з Того (а на 61-й і другий).

На 65-й хвилині Олександр Фрай після гострого проходу справа пробив у бічну стійку.

На 71-й швейцарські захисники лише в жорсткій боротьбі перешкодили вдарити з 10 метрів Лі Хо.

2:0. На 77-й хвилині Фрай все-таки забив - втік у відрив і переграв Лі Вун Чжа.

До 1/8 фіналу виходять виходять Швейцарія і Франція.