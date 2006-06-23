Закінчився матч Франція – Того

У Кьольні на стадіоні "Рейненергі" заінчився матч Чемпіонату світу з футболу між збірними Франції і Того.

Третій тур у групі G виявився пройнятий інтригою як ніде. Три команди (Швейцарія і Корея – по 4 очки, і Франція – 2) мали реальні шанси вийти з групи. Причому краще за всіх було команді з найменшою кількістю очок – вона залежала тільки від себе: вигравай два м`ячі і проходь.

І Франція одразу взялася за вирішення цього завдання: три атаки (одна проривом, дві широкі від флангу до флангу) для початку, на 2-й хвилині воротареві тоголезців уже довелося втрутитися в гру. На 3-й хвилині Давид Трезеге пробиває з позиції перед штрафною, на 6-й – головою після навісу.

На 7-й Того довела контратаку до штрафної, але не далі. І вже за 15-20 секунд – кутовий біля воріт Того. А за хвилину в гру вступає вже Раймон Бартез. Гра складається як швидка, комбінаційна, з перевагою французів.

14-а хвилина могла стати результативною. Але суддя не зарахував гол Трезеге, хоча офсайд був не очевидним.

На 22-й хвилині Франк Рібері вивів Трезеге на ідеальну позицію для удару (напроти воріт, метрів 14-15), але слабко пробитий м`яч Агасса забрав. За хвилину Мікаель Сильвестр бив здалеку під кутом до воріт - голкіпер знову узяв м`яч.

На 31-й захисник Того в боротьбі вибив м`яч за лицьову лінію після вільного удару французів з флангу. Одразу накотилися ще дві їхні атаки та контратака тоголезців. На 35-й ще один «міліметровий» офсайд перервав гострий прорив Тьєрі Анрі.

38-а хвилина неабияк засмутила французьких болільників: мало того, що Агасса відбив сильний дальній удар Флорана Малуда, так узяв і добивання впритул від Анрі. На 42-й хвилині Анрі не встиг до дальньої штанги підправити м`яч після навісу Сільвестра. На 45-й навіс від Малуда, стоячи серед двох французів, прийняв тоголезький гравець.

Друга половина гра стала напруженішою: тоголезці тяжко, але долали тиск Франції, а загострити гру до гола у європейців не виходило.

1:0. На 55-й хвилині Вієйра одержав у штрафній пас від Рібері, розвернувся і ударив у праву дев`ятку.

2:0. На 61-й хвилині – Анрі. Скидає Патрік Вієйра, швидкий розворот Анрі, і невідпорний удар у лівий нижній кут.

Після цього Франція заграла спокійно, широко, з повною і різноманітною перевагою.

В 1/8 фіналу на неї чекає матч з Іспанією.