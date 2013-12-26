Українка Єлістратова виграла престижний турнір з триатлону в Гонконзі
18:21, 26 грудня 2013Спорт
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У Гонконзі (Китай) відбувся міжнародний турнір з триатлону New World International Triathon Cup, у якому українка Юлія Єлістратова завоювала золоту медаль.
Юлія Єлістратова
Про це УНІАН повідомили у Міністерстві молоді та спорту України.
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У плаванні, де старт був масовим (спільно з чоловіками), Єлістратова фінішувала другою серед дівчат, але після подолання 6 км дистанції на велосипеді вона наздогнала поточного лідера. З початком третьго етапу - бігу - найсильніша триатлоністка України стала першою і втримала лідируючу позицію до самого фінішу.
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