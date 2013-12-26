Курченко назвав головну мету "Металіста" у 2014 році

Про це він заявив у інтерв'ю офіційному клубному журналу "Металіста".

Зокрема, Курченко заявив: "Цей рік став для мене дуже яскравим і таким, що запам'ятовується. Я абсолютно інакше подивився на світ футболу, не як простий уболівальник, а як власник клубу, його президент. Не приховуватиму, не все було гладко, але здебільшого весь негатив, який відчувався щодо клубу, виходив ззовні. Але я б все-таки більше хотів звернути увагу на ту низку позитивних змін, які відбулися за цей період. «Металіст» вперше в історії завоював срібні медалі, а вже цього сезону реально претендує на золото чемпіонату. Ми серйозно просунулися вперед у роботі з нашими вболівальниками, сподіваюся, що десятки тисяч прихильників «Металіста» вже переконалися в цьому. І ми не плануємо зупинятися на досягнутому. Ми обов'язково зробимо висновки і врахуємо всі уроки року, що минає, щоб стати ще сильніше і успішніше в майбутньому".

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Кажучи про дискваліфікацію клубу з єврокубків, Курченко наголосив: "Це велика втрата не тільки для нас, а й для всього українського футболу. Вся країна звикла до вдалих виступів «Металіста» в єврокубках і, впевнений, цей сезон став би новою, ще більш яскравою сторінкою в нашій історії. При цьому, що сталося, те сталося – ми дивимося тільки вперед і не збираємося зупинятися ні на секунду. Зараз одне з головних завдань - це зробити висновки зі всього цього і не допустити подібних ситуацій в майбутньому. Я вдячний команді за те, що вона зберегла бойовий дух. Футболісти ще більше мотивовані довести всім, що «Металіст» у чесній грі завоював право брати участь в Лізі чемпіонів. У нас грають професіонали і вони продовжують тішити своїх уболівальників по-справжньому красивим і результативним футболом. А в Лігу чемпіонів ми обов'язково ще повернемося, я в цьому абсолютно впевнений".

На питання про матч року, який найбільше запам’ятався, Купченко відповів: "Звичайно ж, гра з «Динамо» – це чудове досягнення і яскраві емоції від перемоги. Проте і нічию в Донецьку з "Шахтарем", де дуже важко набирати очки будь-якій європейській топ-команді, я б не став принижувати. Гра з «Дніпром» затягнулася на кілька місяців і ледь не вилилася в кабінетну війну. Але матч нарешті зіграно. «Металіст» звик добиватися результату на полі. Цим ми керуватимемося і надалі. Безумовно, це буде непросто. Попереду друга частина чемпіонату і багато сильних і гідних суперників. Для нас кожна гра дуже важлива. Будь-яка поразка – це втрата трьох очок. Незалежно від того, з ким ми граємо".

Як повідомляв УНІАН, у нинішньому сезоні "Металіст" не зміг виступити в основному раунді єврокубків, оскільки в серпні, під час кваліфікаційних турнірів, було обнародувано рішення Спортивного арбітражного суду в Лозанні, який дискваліфікував клуб на один рік через договірний характер матчу чемпіонату України "Карпати" - "Металіст". В українській Прем'єр-лізі після осінньої частини чемпіонату (19 турів) "Металіст" поділяє друге-третє місця з "Динамо" (по 36 очок), відстаючи на 5 очок від донецького "Шахтаря".