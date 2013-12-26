Кличко: Я не заявляв офіційно про завершення кар'єри

Українець зазначив, що одного разу вже йшов з боксу на чотири роки, зумівши потім повернутися і знову стати чемпіоном, і може повторити це знову, пише hotsport.ua.

"В даний момент я не можу офіційно підтвердити, що моя кар'єра закінчена. Майже 10 років тому в мене була чотирирічна перерва, а потім я повернувся і знову завоював титул. Президент WBC Хосе Сулейман дав мені теоретичну можливість зробити так знову", - заявив він.

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Нагадаємо, нещодавно WBC надала Віталію титул почесного чемпіона, що дозволяє йому в будь-який момент повернутися на ринг і провести чемпіонський бій. Кличко-старший заявив, що поки не має наміру скористатися цим, бажаючи повністю зосередитися на політичній кар'єрі.