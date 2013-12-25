"Донбас" виграв матч КХЛ у "Трактора"

В Донецьку завершився матч регулярного чемпіонату Континентальної хокейної ліги, в якому "Донбас" приймав челябінський "Трактор" й виграв з рахунком 3:2.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це був четвертий матч домашньої серії дончан з шести ігор.

"Трактор" заволодів перевагою на самому початку гри й в першому періоді закинув дві шайби. На 11-й хвилині рахунок відкрив Андрій Костіцин, а на 17-й Семен Кокуєв подвоїв перевагу гостей.

В другому періоді "Трактор" вміло стримував свою перевагу не дозволивши опоненту забити гол. Проте, на 5-й хвилині заключного періода ситуація різко загострилась, коли гол забив Максим Якуценя. Зрівняти рахунок "Донбасу" вдалось менш ніж за 4 хвилини до кінця гри. Олег Піганович зробив точний кидок, коли господарі майданчику були в більшості - 2:2. В концівці обидві команди мали реальні шанси зрівняти рахунок, але основний час так й завершився внічию.

В овертаймі "Донбас" мав яке територіальну, так й ігрову перевагу. але забити переможний гол не спромігся. І все вирішувалося в серії булітів. У вирішальний момент холоднокровнішими виявилися гравці "Донасу", а вирішальний гол забив Лукаш Кашпар.

Таким чином, після 39 матчів на рахунку "Донбасу" 70 очок й команда залишилася на 3-му місці в турнірній таблиці Конференції Захід.