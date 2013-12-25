Луческу: європейські арбітри вважають нас командами третього світу

Румунський фахівець упевнений, що вони зневажливо ставляться до його команди, пише hotsport.ua з посиланням на Dolce Sport.

"За десять років у Лізі чемпіонів нам дали пробити два пенальті. Один - коли ми вже вигравали у "Браги" 2:0, другий - проти АПОЕЛ у матчі, який нічого не вирішує. Завжди помилялися тільки на користь західних команд. Всі спірні моменти судяться в користь команди із Західної Європи. Це питання я задаю УЄФА. Так бути не може.

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Цього року нам не поставили пенальті у матчі проти "Манчестер Юнайтед". У Леверкузені в наші ворота був призначений одинадцятиметровий, який всіх здивував. У матчі в Англії Еванс штовхнув Степаненка, щоб отримати простір", - сказав Луческу.

"Відмовок не може бути. Таке відбувається з усіма командами Східної Європи. Західні судді вважають нас командами третього світу. А коли нас обслуговують судді зі Східної Європи, вони ведуть себе так, ніби намагаються зробити кар'єру на заході", - зазначає тренер "Шахтаря ".