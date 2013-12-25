Суркіс: "Динамо" може відмовитися від участі в чемпіонаті України

Підбиваючи підсумки року, що минає, він не виключив зняття команди з чемпіонату, в разі ігнорування волі клубів, повідомляє "Чемпионат.com".

"Вважаю, що рішення ФФУ повинно було бути узгоджене з клубами. Повірте, я можу зробити так, щоб нашу думку, принаймні, враховували. Те, що прийняв виконавчий комітет національної федерації, йде врозріз з чинним регламентом. І я можу це довести. через Лозанський суд, ФІФА, але ми хочемо, щоб подібні рішення не приймалися врозріз законам", - сказав президент "Динамо".

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"Якщо це зроблено для того, щоб виключити київський "Арсенал", то я не заперечую. Але якщо мова йде про обрання керівного органу Прем'єр-ліги, то я заявляю, що з такими рішеннями "Динамо" може і зовсім відмовитися від участі в чемпіонаті.

Складається враження, що це все робиться під одну людину - Віталія Данилова, який хоче бути переобраним на другий термін. А хто ця людина? Данилов поклав на лопатки такий клуб, як "Харків". Так, я його рекомендував на цю посаду. Але те, що діється зараз, не вкладається ні в які рамки.

Хотілося б, щоб УПЛ надала нам звіт за використані гроші, які, до речі, ми платили цій організації. Тому ми маємо право запитати, де гроші. Моя думка - ця організація нам не потрібна", - підсумував Ігор Суркіс.