Цього року "Динамо" нічого не вдалося - Суркіс

Зокрема, Суркіс зазначив: "Так, ми давно визначили, що цього року нічого не вдалося. Вдається тоді, коли щось виграєш. А ми не виграли жодного трофея, третє місце в минулому чемпіонаті вже точно не може розцінюватися як успіх для київського «Динамо». Тому ми з Олегом Володимировичем (Блохіним - головним тренером) сьогодні ще раз зустрічалися і знову обговорювали наші плани. Я, як і всі, сподіваюся, що 2014-й рік буде вдалішим. Для цього потрібно добре працювати як мені, так і головному тренерові, і футболістам, і всьому колективу, який працює в «Динамо».

Читайте також: Суркіс: міг би зняти Блохіна без всякої компенсації

Про це повідомляє прес-служба ФК "Динамо".

Щодо питання трансферної політики в зимове міжсезоння, президент клубу сказав, що "виходити на трансферний ринок поки що не плануємо». «Розмовляли з Олегом Володимировичем на цю тему, чекаємо, поки відкриється трансферне вікно в Європі, можливо, тоді до наших гравців будуть якісь пропозиції. Звичайно, що провідних футболістів ми продавати не збираємося, але якщо якісь позиції будуть ослабленими, шукатимемо можливість їх посилити. На даний момент хотілося б посилити зону правого захисника, і в нас є вже дехто на прикметі, і, можливо, найближчим часом ми вже вступимо в переговори. Це єдине можливе придбання", - зазначив Суркіс.

На запитання про зайвих футболістів, яких Блохін не бачить у команді, Суркіс відповів так: "Блохін настільки грунтовно «почистив» команду, коли прийшов, що, вважаю, зайвих у нас немає, а є жива конкуренція. Я дуже сподіваюся на повернення Гармаша, Селіна. Коли українці здорові, конкурентоспроможні і присутні в команді, український дух не зрівняти ні з чим. Тоді і легіонери розуміють, що потрібно грати на якіснішому і вищому рівні, щоб бути сильнішими. Яскравий приклад – це Макаренко і Сидорчук, які цього сезону заявили про себе. З усією відповідальністю можу сказати, що це будуть два провідних футболіста «Динамо» на найближчі п'ять або більше років, однозначно. Звичайно, величезною втратою став Гармаш, якщо ви пам'ятаєте, з його присутністю в матчах з «Спартаком» і «Зенітом» була зовсім інша команда, яка грала збалансовано і в обороні, і в атаці. Так, буває, що відсутність одного гравця так сильно позначається. Денис на сьогодні – це футболіст, який на футбольному полі вже може все. Сподіваюся, з його поверненням в команду прийдуть і успіхи".

Як повідомляв УНІАН, в осінній частині сезону 2013/14 київське "Динамо" посіло друге місце в турнірній таблиці чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги. Також команда посіла друге місце в підсумковій таблиці групового турніру другого за значенням єврокубка - Ліги Європи - і вийшла в плей-офф змагань, 1/16 фіналу.