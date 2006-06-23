Україна виграла у збірної Тунісу!

Національні збірні України й Іспанії виходять в 1/8 фіналу Чемпіонату світу в Німеччині з групи Н.

У сьогоднішній зустрічі збірна України обіграла збірну Тунісу з рахунком 1:0. М`яч у ворота Алі БУМНІЖЕЛЯ на 70-й хвилині з пенальті забив капітан збірної України Андрій ШЕВЧЕНКО.

Збірна Іспанії виграла у збірної Саудівської Аравії з рахунком 1:0. У іспанців відрізнився Хуаніто ГУТЬЄРРЕС (36`).

Таким чином, за результатами завершальних матчів групового етапу в групі Н перше місце посіла збірна Іспанії, набравши 9 очок (8-1). На другому місці - збірна України з 6-а очками (5-4). На третьому місці - збірна Тунісу з 1-м очком (3-3). Аутсайдер групи – Саудівська Аравія з 1-м очком (2-7).

Збірна України зустрінеться 26 червня в 1/8 фіналу з фаворитом групи G, в якій за результатами другого туру лідирує збірна Швейцарії з 4 очками.

Збірна Іспанії зустрінеться 27 червня в 1/8 фіналу з командою, яка займе друге місце в групі G.