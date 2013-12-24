"Українські отамани" посилили склад двома боксерами

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "отаманів".

Барабанов - лідер національної збірної України у ваговій категорії до 69 кг, дворазовий чемпіон України, представник Київської школи боксу. Барабанов виступав за "Отаманів" минулого сезону у зустрічі проти команди "Астана Арланс", у якій в рівному поєдинку поступився одному з найсильніших боксерів Всесвітньої серії боксу - українському легіонеру казахської команди Сергію Дерев'янченку.

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Головащенко - український важковаговик, який провів уже 14 боїв на професійному ринзі, у 13 з яких одержав перемогу (10 - нокаутом). У 2009 році завоював пояси чемпіона світу за версією GBC та Інтерконтининтального чемпіона за версією IBO. У 2006 році був переможцем Спартакіади України серед дорослих. У складі "Отаманів" Головащенко виступатиме у ваговій категорії до 91 кг.

Як повідомляв УНІАН, у сезоні 2013/14 "Українські отамани" вже провели три матчі, в кожному з яких виграли та очолили турнірну таблицю своєї групи.