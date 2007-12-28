Травма лідера «Челсі» виявилася серйозною

Провідний півзахисник «Челсі» Френк Лемпард вибув з лав на декілька тижнів через травми, яку він одержав у матчі з «Астон Віллою»(26 грудня). У четвер 27 грудня гравець пройшов медообстеження, і лікарі виявили у нього розрив м`яза правого стегна. Таким чином, Лемпард не допоможе «Челсі» в декількох іграх, повідомляє Советский спорт.

Найближчим часом лондонському клубу також доведеться обходитися без травмованих Джона Террі і Дідьє Дрогба. Крім того, на початку січня декілька гравців «Челсі» (Майкл Ессьєн, Джон Обі Мікель, Саломон Калу і Дрогба) вирушають у розташування своїх збірних, щоб взяти участь у Кубку Африки. Цей турнір пройде в Гані з 20 січня по 10 лютого.

Ще два гравці команди (Рікарду Карвалью і Ешлі Коул) отримали червоні картки в грі з «Астон Віллою». Карвалью загрожує трьохматчева дискваліфікація за грубий фол проти Габріеля Агбонлахора, а Коул, швидше за все, пропустить одну гру.

Головний тренер «Челсі» Аврам Грант вже заявив, що у зв`язку з численними кадровими втратами клуб придбає декілька гравців під час січневої дозаявкової кампанії.