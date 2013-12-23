Визначилися суперники "Будівельника" на другому етапі Кубка Європи

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Суперниками чинного чемпіона України стануть словенська «Юніон Олімпія», турецький «Банвіт» і ізраїльський «Хапоель Мігдал Єрусалим».

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Матчі другого групового етапу Єврокубка пройдуть в період з 7 січня по 19 лютого.

Слід зазначити, що і з «Банвітом», і з «Хапоелем» наші баскетболісти вже зустрічалися в рамках минулого сезону Єврокубка, і тоді обмінялися з обома суперниками домашніми перемогами.

Як повідомляв УНІАН, баскетбольний клуб "Будівельник" вибув з Євроліги у другий за значущістю континентальний турнір - Кубок Європи - після першого групового етапу. У головному континентальному турнірі команда отримала 2 перемоги у 10 матчах, посівши останнє місце в групі А.