Колишній гравець "Шахтаря" поскаржився, що українські бразильці не мають шансів потрапити у збірну

Про це заявив колишній легіонер "Шахтаря" Фернандіньо в інтерв'ю бразильському порталу trivela.uol.com.br, переклад якого наводить footboom.com.

"Англійська Прем'єр-ліга - це як вітрина в магазині на центральній вулиці, яку бачать всі перехожі. А ось за українською лігою в тій же Бразилії не дуже-то й стежать. Іноді переглядають поєдинки Ліги чемпіонів, ось, мабуть, і все. Тому я розумію, чому бразильців, які виступають в Україні, практично не кличуть в національну команду", - сказав Фернандіньо.

Тому він порадив бразильцям розглядати інші варіанти, щоб бути в полі зору тренерів збірної.