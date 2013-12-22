"Баварія" стала чемпіоном світу серед футбольних клубів
Мюнхенська "Баварія" виграла клубний чемпіонат світу з футболу, перемігши у фінальному матчі турніру марокканський клуб "Раджа Касабланка" з рахунком 2:0
Фінальна зустріч турніру відбулася в Марракеші (Марокко), повідомляє РИА Новости.
На 7-й хвилині рахунок відкрив захисник "Баварії" Данте, який відгукнувся у воротарському на пас свого партнера в обороні Джерома Боатенга після подачі кутового. Другий м'яч на 22-й хвилині забив Тьяго Алькантара, вразивши ворота марокканців точним ударом з 17 метрів після передачі Данте.
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"Баварія" вперше в своїй історії завоювала титул чемпіона світу серед клубів. Одночасно цей трофей став для мюнхенців п'ятим у 2013 році - після перемог в Лізі чемпіонів, Суперкубку Європи, чемпіонаті та Кубку Німеччини. Хосеп Гвардіола став першим тренером, кому вдалося стати "клубним" чемпіоном світу з двома різними командами - раніше він святкував успіх з "Барселоною".