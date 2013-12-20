НОК України і "Школа боротьби" представили спортивний календар на 2014 рік

Національний олімпійський комітет України та громадська організація «Школа боротьби» у рамках глобального спортивного проекту HEROES презентували календар на 2014 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, презентація відбулась на НСК "Олімпійський" у присутності кращих спортсменів України, олімпійських чемпіонів, які поставили особисті автографи на примірниках календаря.

Цього разу його сторінки прикрашають портрети олімпійських чемпіонів Олександра Усика, Ірини Мерлені, Василя Ломаченка, Вячеслава Олійника, Яни Клочкової, Катерини Серебрянської, Ельбруса Тедеєва, Володимира Кличка, Яни Шемякіної, Олени Костевич, Юрія Чебана, Лілії Подкопаєвої, Валерія Гончарова, Ольги Харлан, Інни Осипенко-Радомської, Інеси Кравець, Оксани Баюл та багатьох інших.

Центральна фігура спортивного календаря - президент Національного олімпійського комітету України, чемпіон Олімпійських ігор 1988 року, шестиразовий чемпіон світу зі стрибків з жердиною Сергій Бубка.

Окрім того, йшлося на церемонії, вшанування найкращих українських спортсменів і популяризація спорту серед дітей та молоді буде здійснюватися за допомогою мультиплікаційного фільму.

Засновник HEROES і "Школи боротьби" Віталій Даниленко сказав: "Це вже не перший календар, який ми випускаємо. Минулого року він був присвячений виключено боротьбі, ми популяризували героїв цього виду спорту. Тепер ми пішли далі - разом з НОК презентуємо календар, де представлені наші уславлені спортсмени з різних видів спорту. Надалі готуємо нові сюрпризи, щоб здивувати спортивну громадскість календарями на 2015 рік, 2016-й й далі. Вважаю, що це потрібно не лише для спортсменів, а й для пересічних громадан, для підняття серед українців рівня популярності разних видів спорту, а також для популяризації уславлених спортсменів-чемпіонів серед громадськості".