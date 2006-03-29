Без Недведа та Дель П`єро ”Ювентус” програв у Лондоні

Італійський "Ювентус", у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів у Лондоні обіграний "Арсеналом" з рахунком 2:0. У першу чергу, лідер італійської Серії програв в атаці, де створив один-два моменти, граючи без своїх лідерів Недведа та Дель П`єро.

"Каноніри" були більш активні в атаці і в перші 30 хвилин гри двічі небезпечно бив Анрі. Одного разу зі штрафного, а наприкінці першої 45-хвилинки після удару француза м`яч пролетів в кількох сантиметрах від штанги. Утім, завершити перший тайм нульової нічиєю не дав Фабрегас, який по центру штрафного обіграв Тюрама і з під гравця туринської команди пробив у кут воріт Буффона - 1:0.

У другому таймі здавалося "Ювентус" зможе дати бій господарям, але це лише здавалося. У "Юве", як і раніше, моментів біля воріт Леманна практично не було... "Арсенал" же виявився на голову вище в атаці, де за допомогою Фабрегаса, Анрі та Рейеса не давав спочинку ні захисту "Ювентуса", ні Буффону.

На 69-ій хвилині "Арсеналу" вдалася прекрасна комбінація, яку розпочав точним пасом на Фабрегаса білорус Глеб, а закінчив ударом з метрів 11-ти Анрі, змусивши Буффона знову витягати м`яч із сітки воріт.

За п`ять хвилин до закінчення гри "Ювентус" втратив шанс забити хоча б гол, дограючи гру дев`ятером... Спочатку за другу жовту картку був вилучений Каморанезі, а потім така ж доля спіткала Зебіна.

Зважаючи на те що матч у відповідь через вилучення пропустять і Камонарезі, і Зебіна, а також Вієйра, то "Юве" буде надто тяжко взяти потрібний реванш у Турині.

В іншому чвертьфінальному матчі Ліги потугальська "Бенфіка" та "Барселона" зіграли внічию 0:0.

Ліга чемпіонів. Чвертьфінали. Перші матчі.

"Бенфіка" (Португалія) - "Барселона" (Іспанія) - 0:0

"Бенфіка": Моретто, Рікарду Роша, Луізау, Андерссон, Лео, Петі, Бету, Мануел Фернандеш, Саброза, Робер (Мікколі 46), Джованні (Карагуніс 68).

"Барселона": Вальдес, Беллетті, Олегер, Тіягу Мотта, Ван Бронкхорст, Ван Боммел, Деку (Габрі 76), Іньєста, Роналдінью, Ларссон (Жюлі 76), Ето`О.

"Арсенал" (Англія) - "Ювентус" (Італія) - 2:0

Гол: Фабрегас 40, Анрі 69

"Арсенал": Леманн, Ебуе, Глеб, Анрі, Фабрегас, Фламіні, Пірес, Жилберту Сілва, Рейес (Ван Персі 81), Сендерос, Туре

"Ювентус": Буффон, Зебіна, Камонарезі, Вієйра, Трезеге (Салаєта 79), Муту (Фелліні 72), Дзамбротта, Емерсон, Ібрагімовіч, Тюрам, Каннаваро.