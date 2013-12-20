Віце-президент ФФУ офіційно пішов у відставку

15:14, 20 грудня 2013
Спорт
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Сергій Стороженко офіційно пішов з поста віце-президента Федерації футболу України після того, як члени виконкому ФФУ сьогодні більшістю голосів затвердили його прохання про відставку за станом здоров'я

Сергій Стороженко пішов у відставку

Як передає кореспондент УНІАН, проти звільнення Стороженка з формулюванням "за станом здоров'я" висловився президент Федерації футболу Києва Ігор Кочетов. Він запропонував покарати віце-президента за «неправомірні дії» на посту віце-президента ФФУ.

Проте члени виконкому не підтримали Кочетова, проголосувавши за задоволення заяви Стороженка. Проти проголосувало лише троє членів виконкому, ще двоє утрималися.

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Таким чином, з 20 грудня Сергій Стороженко офіційно не є віце-президентом ФФУ. Його обов'язки виконує Ігор Гатауллін.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні на цьому засіданні також було прийнято рішення про продовження повноважень головного тренера збірної України з футболу Михайла Фоменка, який продовжуватиме тренувати національну команду до грудня 2015 року, кінця відбіркового циклу до Євро-2016.

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