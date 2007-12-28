Новий тренер «Динамо» готовий вчити українську

Один з найтитулованыших тренерів Росії Юрій Сьомін, чий перехід в київське Динамо став справжньою сенсацією цієї зими, повернувся в рідну тренерську стихію ы приступив до роботи.

У інтерв`ю виданню “Чемпіонат.ру” тренер розповів, як йому працюється в Києві.

“Поки вирішуємо організаційні питання. Я зустрічався з президентом Динамо, з генеральним директором. З командою ще не спілкувався, оскільки футболісти до 7 січня у відпустці. Після Нового року і почнемо роботу. Проведемо тижневий збір, а потім візьмемо участь у Кубку Першого каналу”, сказав Сьомін.

Новий наставник біло-блакитних налаштований рішуче: “Київське Динамо такий клуб, якому перемоги потрібні сьогодні. Отже до роботи приступив засукавши рукави. Перемагати необхідно з перших турів.

Кадрові рішення головний тренер киян відклав до закінчення Кубка Першого каналу.

“Клуб підводить підсумки сезону сам і вирішує, хто йому потрібен, а хто ні. Це логічно, адже люди в Динамо краще володіють ситуацією. Я ще не приступив до роботи з командою — як я можу ухвалювати такі рішення? Працювати почну з тими футболістами, які будуть в моєму розпорядженні, а після Кубка Першого каналу прийматиму якісь кадрові рішення”, - сказав Сьомін.

Тренер поділився селекційними планами: “В першу чергу треба подивитися молодь, вчорашніх дублерів. Там підросла велика група хороших футболістів. А далі — по ситуації. Подивимося, які позиції вимагають зміцнення, визначимо слабкі місця і проводитимемо точкову селекцію”.

Юрій Сьомін, очевидно, вже знає, як завоювати довіру українських уболівальників які зустріли його з деякою настороженістю...

“ Щоб завоювати їх довіру, треба добре працювати і перемагати”.

Тим більше, тренер каже, що спогади про Київ у нього хороші. “Дуже красиве, затишне місто, хороші люди...”. А ось фінальний акорд:

-Почуваєтеся за кордоном?

- Ні. У нас дуже багато спільного, спілкуємося російською мовою. Просто люди трохи інші, життя трохи інше.

- А українську мову розумієте?

- Звичайно, розумію і готовий учити.