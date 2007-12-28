Результати 19-го туру англійської Прем`єр-ліги
00:04, 28 грудня 2007Спорт
603
Закінчився останній матч туру
Матчем Манчестер Сіті - Блекберн закінчився 19-й тур англійської Прем`єр-ліги. Нічия 2:2 (Вассел 27, Нельсен 30 автогол - Санта Крус 28, 83).
Нагадаємо, що вчора відбулися матчі:
Челсі - Астон Вілла 4:4
Вест Хем - Редінг 1:1
Тоттенхем - Фулхем 5:1
Сандерленд - МЮ 0:4
Бірмінгем - Міддлсбро 3:0
Евертон - Болтон 2:0
Дербі - Ліверпуль 1:2
Віган - Ньюкасл 1:0
Портсмут - Арсенал 0:0.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter