Результати 19-го туру англійської Прем`єр-ліги

Закінчився останній матч туру

Матчем Манчестер Сіті - Блекберн закінчився 19-й тур англійської Прем`єр-ліги. Нічия 2:2 (Вассел 27, Нельсен 30 автогол - Санта Крус 28, 83). Нагадаємо, що вчора відбулися матчі: Челсі - Астон Вілла 4:4 Вест Хем - Редінг 1:1 Тоттенхем - Фулхем 5:1 Сандерленд - МЮ 0:4 Бірмінгем - Міддлсбро 3:0 Евертон - Болтон 2:0 Дербі - Ліверпуль 1:2 Віган - Ньюкасл 1:0 Портсмут - Арсенал 0:0.

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