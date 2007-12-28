Результати 19-го туру англійської Прем`єр-ліги

00:04, 28 грудня 2007
Спорт
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Закінчився останній матч туру

Матчем Манчестер Сіті - Блекберн закінчився 19-й тур англійської Прем`єр-ліги. Нічия 2:2 (Вассел 27, Нельсен 30 автогол - Санта Крус 28, 83).

Нагадаємо, що вчора відбулися матчі:

Челсі - Астон Вілла 4:4

Вест Хем - Редінг 1:1

Тоттенхем - Фулхем 5:1

Сандерленд - МЮ 0:4

Бірмінгем - Міддлсбро 3:0

Евертон - Болтон 2:0

Дербі - Ліверпуль 1:2

Віган - Ньюкасл 1:0

Портсмут - Арсенал 0:0.

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