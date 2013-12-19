Визначилися суперники українських баскетбольних клубів на Кубку Європи
Організатори Кубка Європи сформували групи команд другого групового етапу, який стартує в січні 2014 року і в якому візьмуть участь два представники України, - київський "Будівельник" і южненський "Хімік".
Столичний клуб зіграє в Групі M, де його суперниками стануть "Олімпія" (Любляна, Словенія), "Хапоель" (Єрусалим, Ізраїль), "Банвіт" (Стамбул, Туреччина).
У свою чергу "Хімік" виступить у Групі N зі "Страсбургом" (Франція), "Альбою" (Берлін, Німеччина) і клубом "Раднічки" (Белград, Сербія).
Про це повідомляє isport.ua/basketball.
Читайте також: Євробаскет-2015 в Україні може відвідати велика кількість уболівальників з Балкан і країн Балтики - директор турніру
Нагадаємо, що "Хімік" в останньому матчі першого групового етапу Кубка Європи чорногорської "Будучності" - 87:91, і з показниками перемог і поразок 6/3 зайняв друге місце в групі, вийшовши в другий етап.
У свою чергу "Будівельник" виступав у найпрестижнішій серед континентальних клубних турнірів Євролізі, не зумівши потрапити до трійки кращих команд за підсумками першого етапу і вибувши в другий за значущістю Єврокубок. Наразі у "будівельників" показник перемог і поразок 2/7. 19 грудня команда проводить останній матч у нинішньому сезоні в Євролізі, граючи в гостях з іспанською "Барселоною".
Ще один представник України в єврокубках - "БК "Київ" - виступав у третьому за значущістю Кубку Виклику і припинив боротьбу в турнірі вже після групового етапу, вигравши 2 матчі при 4 поразках.