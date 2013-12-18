УЄФА оприлюднив регламент проведення чемпіонату Європи 2016 року - ЗМІ

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) опублікував регламент проведення чемпіонату Європи з футболу 2016 року у Франції, який був схвалений на засіданні виконавчого комітету організації 12 грудня в іспанському Більбао. Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Турнір, в якому вперше в історії візьмуть участь 24 збірні, пройде з 10 червня по 10 липня в десяти містах Франції.

У кваліфікації зіграють 53 збірні. Вони будуть поділені на групи по п'ять-шість команд у кожній. Дві команди, що зайняли в групах перші два місця, і найкраща збірна серед команд, що зайняли треті місця, потраплять до турніру напряму. Вісім інших збірних, що посіли третє місце у своїх групах, визначать у стикових матчах ще чотирьох учасників фінальної стадії. Франція на правах господині турніру від відбіркового етапу звільнена. Жеребкування кваліфікації відбудеться у французькій Ніцці 23 лютого 2014.

Змінилася також схема проведення матчів у "ігровий тиждень". Нова концепція передбачає проведення зустрічей з четверга по вівторок. Суботні та недільні матчі починатимуться о 19.00 або 21.45 за київським часом, а в будні дні - о 21.45. Спарені матчі на тижні проходитимуть за трьома схемами - четвер-неділя, п'ятниця-понеділок або субота-вівторок.

Ігрові дні відбору: 7/8/9 вересня 2014, 9/10/11 жовтня 2014, 12/13/14 жовтня 2014, 14/15/16 листопада 2014, 27/28/29 березня 2015, 12 / 13 /14 червня 2015 року, 3/4/5 вересня 2015, 6/7/8 вересня 2015, 8/9/10 жовтня 2015 і 11/12/13 жовтня 2015.

Стикові матчі пройдуть 12/13/14 листопада і 15/16/17 листопада 2015.

Жеребкування фінального турніру відбудеться 12 грудня 2015 в Парижі.