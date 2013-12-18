Загальні збори української Прем'єр-ліги знову не відбулися

Як передає кореспондент УНІАН, для проведення зборів не було кворуму учасників. При необхідному мінімумі в 11 представників клубів з 16 учасників чемпіонату УПЛ прибули представники лише 10 клубів.

Як і в попередній раз, були відсутні представники "Динамо", "Дніпра", "Волині", "Карпат", "Арсеналу" і "Таврії".

Головною інтригою перед початком зборів було питання про те, чи візьме участь у заході представник "Таврії". Минулого разу представники сімферопольського клубу пояснили відсутність свого представника запізненням. Цього разу телефон генерального директора «Таврії» Олександра Бойцана просто не відповідав.

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Головним питанням на порядку денному було виключення київського "Арсеналу" з Прем'єр-ліги. На даний момент клуб залишається учасником змагань, хоч команду вже розформовано, а клуб проходить процедуру банкрутства.

Як повідомляв УНІАН, раніше керівництво ФК "Карпати" (Львів) оприлюднило заяву, в якій закликало клуби-учасниці турніру бойкотувати Прем'єр-лігу як організацію, що веде непрозору фінансову політику.