Українець став найкращим легкоатлетом Європи в листопаді

Про це УНІАН повідомили у Федерації легкої атлетики України.

Звання найкращого легкоатлета місяця Сітковському принесла перемога на марафоні у Флоренції. 24 листопада він подолав дистанцію 42,195 км за 2:09.14 год, які стали його особистим рекордом та другим результатом у європейському топ-листі 2013 року.

На тему: "Український футбол" назвав найкращого гравця України

У голосуванні за звання найкращого легкоатлета листопада Сітковський, який на національних змаганнях представляє Донецьку область, обійшов британського майстра кросу Енді Вернона та російського скорохода Павла Трофімова. Вони посіли друге та третє місця відповідно.

Голосування за звання найкращих легкоатлетів місяця в Європі відбувається у трьох категоріях – серед експертів, журналістів та вболівальників.