ФК "Арсенал" знайшов нового спонсора - сайт клубу

Як повідомляє офіційний сайт команди, фанати разом з гравцями розробили план з відродження клубу.

"Уже виконано величезний етап роботи: розроблено бізнес-план, бюджет, готуються документи на реєстрацію юр. особи та влагоджуються формальності, але головне - знайшлися небайдужі до долі українського футболу люди, готові надати фінансову допомогу. На даний момент один іноземний інвестор виявив своє бажання розглянути можливість своєї фінансової участі у справі відродження «Арсеналу»", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, столичний "Арсенал" через брак коштів був змушений знятися з чемпіонату України і почати процедуру банкрутства. Сьогодні, 18 грудня, має відбутися засідання Загальних зборів учасників Прем'єр-ліги, на якому будуть розглядати питання виключення "Арсеналу" зі змагань.