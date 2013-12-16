Віталій Кличко перервав боксерську кар'єру і оголошений почесним чемпіоном WBC

WBC визнав Віталія Кличка "почесним" чемпіоном світу.

Про це повідомляє спеціалізований сайт boxingscene.com.

Це одна з найпрестижніших нагород у боксі. У разі, якщо українець вирішить продовжити виступи, він отримає першочергове право зустрітися з володарем титулу WBC. Але в даний момент, пояс за версією WBC стає вакантним.

Після оголошення рішення Віталій Кличко заявив: "Дякую WBC і президентові Хосе Сулейману за надану підтримку в боротьбі за демократію і свободу України. Це була честь для мене володіти титулом чемпіона світу за версією WBC. Статус почесного чемпіона залишає мені теоретичний шанс повернутися в бокс, проте це складно уявити, враховуючи мою зайнятість. Зараз я повністю зосереджений на політиці, оскільки відчуваю, що потрібен людям в моїй країні. Мій брат Володимир продовжить кувати спортивну славу Кличків, і я буду завжди підтримувати його, точно так само, як він підтримує мене в політичних баталіях".

Як повідомляв УНІАН, Віталій Кличко повинен був визначитися зі своїми планами на спортивну кар'єру до 30 листопада 2013 року, проте потім в WBC йому надали право відкласти прийняття рішення до середини грудня.