"Динамо" - "Шахтарю": У вас не суперник, а "солодка булочка"

Олександр Черкасов задоволений, що "гірникам" в ЛЄ випало грати з "Вікторією", пише "Сегодня".

Генеральний секретар ФК "Шахтар" Олександр Черкасов прокоментував результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, де "гірникам" випала чеська "Вікторія": "Поклавши руку на серце, жеребом ми задоволені. Хоча, звичайно, і до цього суперника потрібно буде поставитися з усією серйозністю. Природно, що по ходу жеребкування ніхто не хотів в першому ж раунді потрапити на "Ювентус", і коли Туріну витягли в пару "Трабзонспор", залом прокотився дружній видих полегшення. Що стосується пари "Чорноморець" - "Ліон", переможець якої може стати нашим потенційним суперником по 1/8 фіналу, то не думаю, що далі обов'язково пройдуть французи".

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"Вони зараз не такі сильні, як у минулі роки, і одеситам цілком під силу з ними впоратися", - продовжує Черкасов. - Те ж саме можу сказати і про суперника "Динамо": "Валенсія" зараз перетворилася на середняка чемпіонату Іспанії, і з нею цілком можна впоратися. Ми підійшли після жеребкування до представників "Динамо", підтримали, побажали удачі, обмінялися жартами. Говоримо киянам: "Адже ж ви вже обігрували "Валенсію", знаєте, як це робиться", а вони: "Вам добре, у вас не суперник, а солодка булочка"".