Блохін залишиться в "Динамо" до закінчення сезону 2013/14

Про це повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо" (Київ).

Читайте також: "Динамо" зіграє в 1/16 фіналу Ліги Європи з "Валенсією"

У свою чергу Блохін висловив упевненість у тому, що йому вдасться вирішити з командою всі завдання, поставлені на сезон