Блохін залишиться в "Динамо" до закінчення сезону 2013/14

15:24, 16 грудня 2013
Спорт
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На зустрічі президента «Динамо» Ігоря Суркіса і головного тренера Олега Блохіна, яка відбулася у понеділок, 16 грудня, і тривала понад дві години, сторони дійшли згоди щодо продовження співпраці до закінчення сезону 2013/14.

Блохін

Про це повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо" (Київ).

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У свою чергу Блохін висловив упевненість у тому, що йому вдасться вирішити з командою всі завдання, поставлені на сезон

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