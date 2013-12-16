"Динамо" зіграє в 1/16 фіналу Ліги Європи з "Валенсією"

У швейцарському Ньоні відбулась процедура жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.

Про це повідомляє офіційний сайт Європейського союзу футбольних асоціацій (UEFA). Читайте також: Названо суперника "Дніпра" в 1/16 фіналу Ліги Європи Згідно з результатами жеребкування, "Динамо" зіграє з іспанської "Валенсією", перший матч проведе вдома.

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