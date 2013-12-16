"Динамо" зіграє в 1/16 фіналу Ліги Європи з "Валенсією"
14:44, 16 грудня 2013Спорт
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У швейцарському Ньоні відбулась процедура жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.
"Динамо" гратиме з "Валенсією"
Про це повідомляє офіційний сайт Європейського союзу футбольних асоціацій (UEFA).
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Згідно з результатами жеребкування, "Динамо" зіграє з іспанської "Валенсією", перший матч проведе вдома.
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