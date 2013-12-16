"Шахтар" і "Чорноморець" отримали суперників в 1/16 фіналу Ліги Європи

Одесити зіграють з французьким Ліоном, а донеччани - з чеською "Вікторією"

У швейцарському Ньоні відбулась процедура жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА. Про це повідомляє офіційний сайт Європейського союзу футбольних асоціацій (UEFA). Читайте також: "Динамо" зіграє в 1/16 фіналу Ліги Європи з "Валенсією" Згідно з результатами жеребкування "Чорноморець" зіграє з французьким "Ліоном", а "Шахтар" - з чеською "Вікторією" (Плзень). Матчі відбудуться 20 і 27 лютого 2014 року.

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