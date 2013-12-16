"Шахтар" і "Чорноморець" отримали суперників в 1/16 фіналу Ліги Європи
14:30, 16 грудня 2013Спорт
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Одесити зіграють з французьким Ліоном, а донеччани - з чеською "Вікторією"
Фото : s-friends.org.ua
У швейцарському Ньоні відбулась процедура жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.
Про це повідомляє офіційний сайт Європейського союзу футбольних асоціацій (UEFA).
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Згідно з результатами жеребкування "Чорноморець" зіграє з французьким "Ліоном", а "Шахтар" - з чеською "Вікторією" (Плзень).
Матчі відбудуться 20 і 27 лютого 2014 року.
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