Названо суперника "Дніпра" в 1/16 фіналу Ліги Європи
14:27, 16 грудня 2013Спорт
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Дніпропетровці зіграють з "Тоттенхемом".
"Дніпро" гратиме з "Тоттенхемом" / Фото : fcdnipro.ua
У швейцарському Ньоні відбулась процедура жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.
Про це повідомляє офіційний сайт Європейського союзу футбольних асоціацій (UEFA).
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Згідно з результатами жеребкування "Дніпро" зіграє з англійським "Тоттенхем Хотспур"
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