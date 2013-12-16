Названо суперника "Дніпра" в 1/16 фіналу Ліги Європи

Дніпропетровці зіграють з "Тоттенхемом".

У швейцарському Ньоні відбулась процедура жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА. Про це повідомляє офіційний сайт Європейського союзу футбольних асоціацій (UEFA). Читайте також: "Динамо" зіграє в 1/16 фіналу Ліги Європи з "Валенсією" Згідно з результатами жеребкування "Дніпро" зіграє з англійським "Тоттенхем Хотспур"

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