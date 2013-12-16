Названо суперника "Дніпра" в 1/16 фіналу Ліги Європи

14:27, 16 грудня 2013
Спорт
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Дніпропетровці зіграють з "Тоттенхемом".

дніпро днепр / Фото : fcdnipro.ua

У швейцарському Ньоні відбулась процедура жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.

Про це повідомляє офіційний сайт Європейського союзу футбольних асоціацій (UEFA).

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Згідно з результатами жеребкування "Дніпро" зіграє з англійським "Тоттенхем Хотспур"

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