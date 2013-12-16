"Манчестер Сіті" і "Барселона" зіграють в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
У швейцарському місті Ньон відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, де центральною парою цього етапу змагань стане протистояння "Манчестер Сіті" і "Барселони".
Про це повідомляє офіційний сайт Європейського союзу футбольних асоціацій (УЄФА).
Церемонію жеребкування провів посол фіналу Ліги чемпіонів, який у травні 2014 року пройде в столиці Португалії - Лісабоні, переможець турніру у складі мадридського "Реалу", один з кращих португальських футболістів в історії Луїш Фігу.
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Згідно з результатами жеребкування були складені такі пари: "Манчестер Сіті" - "Барселона", "Олімпіакос" - "Манчестер Юнайтед", "Байєр" - "Парі Сен-Жермен", "Мілан" - "Атлетіко", "Галатасарай" - "Челсі", "Шальке" - "Реал", "Арсенал" - "Баварія" і "Зеніт" - "Борусія".
Матчі 1/8 фіналу пройдуть у лютому-березні 2014 року.