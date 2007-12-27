Сьомін дасть Ващуку останній шанс

Головний тренер київського "Динамо" Юрій Сьомін поговорив по телефону з віце-капітаном Владиславом Ващуком, який, як повідомляв "СЕ", опинився серед тих, кого президент клубу Ігор Суркіс був готовий виставити на трансфер.

"Цей футболіст багато що зробив для команди, і мені здалося, що він має право на ще один шанс, - сказав Сьомін кореспондентові. - Укладаючи контракт з "Динамо", погодився з думкою Суркіса, що оцінку виступу кожного гравця в 2007 році повинні давати ті, хто краще знайомий з ситуацією, адже я бачив не всі матчі киян в нинішньому сезоні. Але у випадку з Ващуком, контракт якого з клубом закінчується наступного літа, вирішив зробити виключення. Перший збір в Ізраїлі стане вирішальним не тільки для нашого досвідченого захисника, але і для багатьох інших динамівців. 7 січня офіційно набуває чинності мій контракт, 8-го мене представлять гравцям, а 9-го - вперше зберу їх на тренування. Лише після Кубка Першого каналу зроблю висновки, з ким з футболістів нам по дорозі, а з ким належить розлучитися".

Динамоманія

Кубок Першого каналу пройде в Ізраїлі вже утретє.

У групі А зіграють ЦСКА (Москва), "Шахтар" (Донецьк), "Бейтар" (Єрусалим)

Динамівці гратимуть в групі В зі "Спартаком" (Москва) і "Црвеною Звездою" (Бєлград).

Переможці груп зустрінуться у фіналі.

Календар ігор:

23 січня "Бейтар" - "Шахтар"

24 січня "Спартак" - "Динамо"

26 січня "Динамо" - "Црвена Звезда"

27 січня ЦСКА - "Шахтар"

28 січня "Црвена Звезда" - "Спартак"

29 січня "Бейтар" - ЦСКА

31 січня Фінал