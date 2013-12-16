Молодіжна збірна України з хокею посіла четверте місце на ЧС

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF).

У останніх двох турах змагань українці здобули одну перемогу і один матч програли. Спочатку вони переграли команда Великої Британії - 4:0, а потім програли збірній Італії - 2:4.

Таким чином, українці в основний час виграли два матчі. Також в основний час вони програли тричі. Команда набрала 6 очок і посіла четверте місце в турнірі 6 збірних.

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Перемогу в змаганнях і путівку до другого за значущістю Дивізіону 1А завоювала збірна Італії - 13 очок. Команда, яка посяде останнє місце в нинішньому сезоні в Дивізіоні 1А і опуститься в 1ВЄ визначиться на турнірі, який пройде на цьому тижні.

Щодо Еліт-Дивізіону, то сильні команди світу розіграють титул чемпіона на новорічні свята. Турнір за традицією пройде наприкінці грудня - початку січня.