Баскетбольна Суперліга назвала п’ятірку кращих гравців тижня

Про це УНІАН повідомили у Суперлізі.

Кращими захисниками стали Пол Ділейні («Хімік»), на рахунку якого 16 очок, 12 передач, 5 підбирань та 4 перехоплення, а також Руслан Отверченко («Київ») – 27 очок, 6 підбирань, 3 передачі, 1 перехоплення та 1 блок-шот.

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Серед форвардів були відзначені Олександр Сізов («Миколаїв») – 10.5 очка, 11 підбирань, 1 передача та 1 перехоплення і Станіслав Тимофеєнко («Дніпро»), який в середньому за гру набирав 19 очок, робив 13.5 підбирання, 3 передачі та 1.5 перехоплення.

Найкращим центровим визнаний ЛаРон Денді («Ферро-ЗНТУ») – 17 очок, 11 підбирань, 3 передачі, 1 перехоплення та 1 блок-шот.

Відзначимо, що головною сенсацією тижня стала чергова поразка чинного чемпіона та учасника найпрестижнішого клубного баскетбольного турніру - Євроліги - київського "Будівельника", який на своєму майданчику поступився "Черкаським Мавпам" - 74:86. У свою чергу лідер чемпіонату "Донецьк" в гостях обіграв "Кривбасс" - 78:67.

В турнірній таблиці у "Донецька" 9 перемог при 1 поразці. Другим йде "Хімік" (Южний) - 8/1, третім - "Одеса" 7/1. "Будівельник" посідає 6-ту сходинку в таблиці - 5/5.