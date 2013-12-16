Баскетбольна Суперліга назвала п’ятірку кращих гравців тижня
Минулого тижня відбулися чергові матчі Чемпіонату України серед клубів Суперліги, за підсумками яких оглядачі офіційного сайту турніру визначили п’ятірку кращих гравців.
Про це УНІАН повідомили у Суперлізі.
Кращими захисниками стали Пол Ділейні («Хімік»), на рахунку якого 16 очок, 12 передач, 5 підбирань та 4 перехоплення, а також Руслан Отверченко («Київ») – 27 очок, 6 підбирань, 3 передачі, 1 перехоплення та 1 блок-шот.
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Серед форвардів були відзначені Олександр Сізов («Миколаїв») – 10.5 очка, 11 підбирань, 1 передача та 1 перехоплення і Станіслав Тимофеєнко («Дніпро»), який в середньому за гру набирав 19 очок, робив 13.5 підбирання, 3 передачі та 1.5 перехоплення.
Найкращим центровим визнаний ЛаРон Денді («Ферро-ЗНТУ») – 17 очок, 11 підбирань, 3 передачі, 1 перехоплення та 1 блок-шот.
Відзначимо, що головною сенсацією тижня стала чергова поразка чинного чемпіона та учасника найпрестижнішого клубного баскетбольного турніру - Євроліги - київського "Будівельника", який на своєму майданчику поступився "Черкаським Мавпам" - 74:86. У свою чергу лідер чемпіонату "Донецьк" в гостях обіграв "Кривбасс" - 78:67.
В турнірній таблиці у "Донецька" 9 перемог при 1 поразці. Другим йде "Хімік" (Южний) - 8/1, третім - "Одеса" 7/1. "Будівельник" посідає 6-ту сходинку в таблиці - 5/5.