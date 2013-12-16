Українські плавці вибороли дві золоті медалі в останній день чемпіонату Європи

Про це УНІАН повідомили у Федерації плавання України.

Зевіна фінішувала першою на дистанції 200 м на спині. Її результат 2:02.20. Другою на цій дистанції фінішувала Сімона Баумртова (Чехія) - 2.03,06, третьою - Катінка Хосу (Угорщина) - 2.03,81.

Говоров переміг на дистанції 50 м батерфляєм. Його результат - 22.36. У цьому запливі другим фінішував Штеффен Дайблер (Німеччина) - 22,41, третім - Євген Цуркін (Білорусь) - 22,45.

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Таким чином, збірна України завоювала протягом турніру чотири нагороди – два золота й дві бронзи, посівши 9-те місце у загальнокомандному заліку. Переможцем турніру стала збірна Росії – 13 золотих, 5 срібних й 4 бронзові медалі.