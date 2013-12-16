Суркіс: міг би зняти Блохіна без всякої компенсації

"Якщо він бачить і відчуває, як поліпшити гру команди, то він буде продовжувати працювати до літа. А потім будемо судити за результатами. У мене дуже багато питань до Блохіна. Я чекав, терпів, зчепив зуби. Блохін залишає команду в нормальному стані. друге місце в чемпіонаті, можна боротися за перше. Пройшов далі в Лізі Європи. Є здоров'я, сили? Працюй! Немає сил і здоров'я - що ж поробиш ", - зазначив Суркіс в інтерв'ю програмі" Великий футбол ", повідомляє Обозреватель.

Суркіс розкрив секрети контракту з Блохіним.

"У нього чітко прописано в контракті: у перший рік я його не мав права звільняти, навіть якби він вилетів. Все, що стосується нижче другого місця і непотрапляння в Лігу чемпіонів - у вересні я його вже міг зняти без всякої компенсації. Немає ніякої компенсації. Навіть якби ця компенсація була, то витративши влітку близько 45 мільйонів євро на гравців, я б ще знайшов 3-4 мільйони, щоб попрощатися з Блохіним - якби в цьому була заковика. я в нього вірю, бачу, як він переживає. Жоден тренер, який працював в "Динамо" після Лобановського, так не переживав" , - підсумував він.