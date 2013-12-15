«Донбас» виграв у мінського «Динамо» в чемпіонаті КХЛ

Як передає кореспондент УНІАН, це була третя гра донеччан в домашній серії з шести матчів.

Матч у Донецьку проходив у впертій боротьбі, де все вирішилося на початку другого періоду. За 34 секунди до закінчення першої 20-хвилинки хокеїст білоруської команди Олексій Калюжний відкрив рахунок. Але одразу ж після перерви, протягом чотирьох хвилин господарі закинули дві шайби. Рахунок зрівняв Вацлав Недорост, а переможний гол на рахунку Юрія Сильницького. Вже в третьому періоді за 7 хвилин до кінця гри Лукаш Кашпар забив третій гол - 3:1.

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Таким чином, на даний момент у «Донбасу» 68 очок в 38 іграх і третє місце в турнірній таблиці.

чемпіонат КХЛ відновиться 25 грудня, коли «Донбас» на своєму майданчику прийме «Трактор» з Челябінська.