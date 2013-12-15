Біатлоністи Кільчицький і Підручний завоювали на Універсіаді срібну і бронзову медалі
15:19, 15 грудня 2013Спорт
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На Універсіаді в італійському Трентіно завершилася чоловіча спринтерська гонка з біатлону, за результатами якої українські студенти Віталій Кільчицький і Дмитро Підручний завоювали срібну і бронзову медалі.
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
У гонці на дистанції 10 км переміг сербові Міланко Петрович. Щільність результатів була настільки високою, що трійку призерів розділило менше 10 секунд. Друге місце посів Кільчицький (відставання – 3,5 секунд), третє – Підручний (8,7).
Відзначимо, що це, відповідно, друга і третя медалі членів збірної України на даний момент. Раніше «срібло» завоювала лижниця Катерина Григоренко.
Таким чином, на даний момент збірна України обійма 15-е місце у загальнокомандному заліку (0-2-1). Лідирує з великим відривом від конкурентів збірна Росії (6-7-7).
Як повідомляв УНІАН, Універсіада в Трентіно триватиме до 21 грудня.
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