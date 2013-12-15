Біатлоністи Кільчицький і Підручний завоювали на Універсіаді срібну і бронзову медалі

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У гонці на дистанції 10 км переміг сербові Міланко Петрович. Щільність результатів була настільки високою, що трійку призерів розділило менше 10 секунд. Друге місце посів Кільчицький (відставання – 3,5 секунд), третє – Підручний (8,7).

Відзначимо, що це, відповідно, друга і третя медалі членів збірної України на даний момент. Раніше «срібло» завоювала лижниця Катерина Григоренко.

Таким чином, на даний момент збірна України обійма 15-е місце у загальнокомандному заліку (0-2-1). Лідирує з великим відривом від конкурентів збірна Росії (6-7-7).

Як повідомляв УНІАН, Універсіада в Трентіно триватиме до 21 грудня.