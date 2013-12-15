Валентина Семеренко виграла гонку-переслідування на етапі Кубка світу з біатлону

Як передає кореспондент УНІАН, це була завершальна жіноча гонка змагань.

Українка стартувала третьою за підсумками спринту і на всієї дистанції перебувала у групі лідерів, маючи лише один промах на дистанції. На останньому колі дистанції Семеренко змагалася з росіянкою Іриною Старих, спочатку дозволивши суперниці вийти вперед на дистанції. Але на останніх метрах українка зробила переможний спурт.

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Третьою фінішувала Сиріл Екхофф з Норвегії.

Довгий час у групі лідерів йшла і Віта Семеренко, але на останньому вогняному рубежі вона допустила одразу три промахи і, подолавши штрафні кола, у результаті фінішувала на 12-му місці.

Як повідомляв УНІАН, раніше на етапі в Ансі українки виграли срібло в естафеті, а Валентина Семеренко – бронзу у спринті.