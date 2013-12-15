Валентина Семеренко виграла гонку-переслідування на етапі Кубка світу з біатлону
У французькому Ансі завершилася гонка-переслідування в рамках третього етапу Кубка світу з біатлону, в якій перемогу отримала українка Валентина Семеренко
Як передає кореспондент УНІАН, це була завершальна жіноча гонка змагань.
Українка стартувала третьою за підсумками спринту і на всієї дистанції перебувала у групі лідерів, маючи лише один промах на дистанції. На останньому колі дистанції Семеренко змагалася з росіянкою Іриною Старих, спочатку дозволивши суперниці вийти вперед на дистанції. Але на останніх метрах українка зробила переможний спурт.
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Третьою фінішувала Сиріл Екхофф з Норвегії.
Довгий час у групі лідерів йшла і Віта Семеренко, але на останньому вогняному рубежі вона допустила одразу три промахи і, подолавши штрафні кола, у результаті фінішувала на 12-му місці.
Як повідомляв УНІАН, раніше на етапі в Ансі українки виграли срібло в естафеті, а Валентина Семеренко – бронзу у спринті.