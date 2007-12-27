Ібрагімов «намацав» слабкі сторони Володимира Кличка

Російський боксер-важкоатлет Султан Ібрагімов розповів про підготовку до поєдинку з українцем Володимиром Кличком. За словами росіянина, останнім часом його суперник багато що змінив у своїй техніці і тактиці ведення бою, що зробило його сильнішим боксером. Проте, Ібрагімов знайшов у Кличка слабкі сторони

Росіянин вважає, що Кличко-молодший навчився "в`язати, завантажувати суперника, тиснути на нього зверху своєю масою". В той же час, за словами Ібрагімова, у українця залишаються слабкі сторони. Росіянин підкреслив, що знає про недоліки Кличка, але "зі зрозумілих причин" не говоритиме про них детально, відзначає Лента.ру.

Бій Султан Ібрагімов - Володимир Кличко відбудеться 23 лютого 2008 року в Нью-Йорку на знаменитій арені Madison Square Garden. У цьому поєдинку на кону стоятимуть титул чемпіона світу за версією WBO (Всесвітня боксерська організація), що належить росіянинові і титул IBF (Міжнародна федерація боксу), яким володіє українець.

25 грудня Султан Ібрагімов вилетів до США, де і готуватиметься до бою з Кличком. Росіянин розповів, що в перші чотири тижні він займатиметься загальнофізичною підготовкою, а потім протягом чотирьох тижнів проводитиме спаринги (тренувальні поєдинки).