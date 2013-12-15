Олександр Усик виграв другий бій у професійній кар`єрі

В ТРЦ "Термінал" (Бровари) завершився заключний в цьому році боксерський турнір компанії братів Кличків K2 Promotions, в центральному бою якого Олімпійський чемпіон Олександр Усик переміг Эпіфаніо Мендосу з Колумбії.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це була друга перемога у двох боях Усика, проведених на професійному ринзі.

Бій розпочався урочисто й оригінально одночасно. Хор на ринзі виконав гімн України в оригінальній джазовій обробці.

Сам бій спочатку проходив у рівній боротьбі. В першому раунді суперники так і не змогли один одному нанести вражаючі удари. Але, вже за 38 секунд до завершення другого раунду Мендоса вперше побував у нокдауні. В третьому раунді Усик продовжив атакувати й за 25 секунд до завершення вдруге відправив опонента у нокдаун. Потім він почав добивати колумбійця, але зробити це українцю завадив гонг на перерву.

Останнім в цьому бою став четвертий раунд, в якому українець хоч й мав повну перевагу, але завдати супернику нокдаун не зміг. В ситуацію втрутились секунданти колумбійця, які вимагали у рефері в ринзі зупинити бій.

Таким чином, Усік провів другий бій у професійній кар`єрі й другий раз виграв достроково.