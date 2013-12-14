Боксер Федченко програв титул чемпіона Європи WBO

В ТРЦ "Термінал" у Броварах завершився титульний бій, в якому українець Сергій Федченко не зміг захистити титул чемпіона Європи, поступившись Феліксу Лорі з Домініканської республіки.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це був один з двох центральних боїв вечора промоутерської компанії братів Кличків К2.

Федченко дізнався про заміну суперника за п`ять днів до бою й не встиг як слід підготуватися до нового опонента. Вже у другому раунді Лора відправив українця в нокдаун. У подальшому бій проходив з переміним успіхом, але нікому з суперників за 12 раундів так й не вдалося довести свою явну перевагу.

В підсумку, на рішення суддів вплинув нокдаун. Роздільним рішенням арбітри віддали перемогу Лорі.

Як повідомляв УНІАН, ще одним гранд-боєм вечора стане протистояння Олександр Усік - Эпіфаніо Мендоса (Колумбія). Олімпійський чемпіон Лондону-2012 Усік проведе свій другий бій в професіональній кар`єрі, которий розпочинається у ці хвилини.