Українка Зевіна принесла Україні другу медаль чемпіонату Європи з плавання

Про це УНІАН повідомили у Федерації плавання України.

Українка фінішувала третьою на дистанції 100 м на спині, подолавши її за 56,94 сек.

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Головний тренер збірної України та голова тренерської ради Федерації плавання України Андрій Сердінов так прокоментував успіх спортсменки: «Дарина Зевіна – одна з лідерів української збірної з плавання, чемпіонка світу та рекордсменка Європи на короткій воді з плавання на спині. Спортсменка успішно пройшла етапи Кубку світу і зараз продовжує зміцнювати позиції на європейській арені».

Першою фінішувала датська рекордсменка та учасниця Олімпійських ігор Міе Нільсен (55.99). Другою заплив завершила чеська бронзова призерка чемпіонату Європи Сімона Баумртова (56.28).

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з плавання триватиме в Данії до 15 грудня.