«Донбас» виграв матч чемпіонату КХЛ у «Вітязя»

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це був другий матч донецької команди в рамках домашньої серії з 6 ігор.

Матч у Донецьку проходив у рівній і впертій боротьбі, де лише в кінцівці визначилася перевага господарів майданчика.

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«Вітязь» вів у рахунку лише на початку гри, коли Яків Селезньов відкрив рахунок на 5-й хвилині. Але, на 10-й хвилині точний кидок Лукаша Кашпара дозволив «Донбасу» відновити рівновагу.

У другому періоді вже донеччани двічі виходили вперед, але обидва рази «Вітязь» зрівнював результат. На гол Вацлава Недороста точним кидком відповів Сергій Розін, а на гол Теєму Лайне, «Вітязь» відповів ударом по воротах В'ячеслава Солодухина.

І тільки в третьому періоді «Донбас» зламав опір гостей. Переможний гол на 44-й хвилині забив Лукаш Кашпар, а остаточний рахунок у матчі встановив Туомас Кііскінен - 5:3.

Таким чином, «Донбас» набрав 65 очок в 37 матчах і ділить в турнірній таблиці 3-5 місця з московським ЦСКА і ризьким «Динамо».

Наступний матч «Донбас» проведе 15 грудня в Донецьку проти мінського «Динамо».