«Будівельник» виграв другий матч в Євролізі

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це був матч 9-го туру групового етапу змагань.

Матч у Києві проходив в приблизно рівній боротьбі, але кожна з чотирьох чвертей гри завершувалася з мінімальною перевагою киян. Першу 10-хвилинку «будівельники» виграли з рахунком 21:19, другу - 29:24, третю- 21:19 і четверту - 26:25.

Кращим гравцем матчу у складі господарів майданчика став Даріуш Лавринович, який набрав 29 очок.

Таким чином, після 9 ігор на рахунку «Будівельника» 2 перемоги при 7 поразках і команда, як і раніше займає останнє місце в турнірній таблиці.

У заключному 10-му турі групового турніру кияни 19 грудня о гостях протистоятимуть іспанській «Барселоні».