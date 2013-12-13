«Будівельник» виграв другий матч в Євролізі
21:17, 13 грудня 2013Спорт
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У київському Палаці спорту завершився матч баскетбольної Євроліги, в якому «Будівельник» обіграв французький «Нантерр» з рахунком 97:87, вигравши другий матч нинішнього турніру.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, це був матч 9-го туру групового етапу змагань.
Матч у Києві проходив в приблизно рівній боротьбі, але кожна з чотирьох чвертей гри завершувалася з мінімальною перевагою киян. Першу 10-хвилинку «будівельники» виграли з рахунком 21:19, другу - 29:24, третю- 21:19 і четверту - 26:25.
Кращим гравцем матчу у складі господарів майданчика став Даріуш Лавринович, який набрав 29 очок.
Таким чином, після 9 ігор на рахунку «Будівельника» 2 перемоги при 7 поразках і команда, як і раніше займає останнє місце в турнірній таблиці.
У заключному 10-му турі групового турніру кияни 19 грудня о гостях протистоятимуть іспанській «Барселоні».
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