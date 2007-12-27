Арсенал поступився лідерством МЮ

Підопічні Арсена Венгера не змогли розпечатати ворота "Портсмута". Матч 19 туру англійської Прем`єр-ліги завершився всуху 0:0. Таким чином каноніри опустилися на другий рядок турнірної таблиці, поступившись лідерством "Манчестер Юнайтед", який раніше обіграв "Сандерленд".

1 Манчестер Юнайтед 45

2 Арсенал 44

3 Челсі 38

4 Ліверпуль 36

5 Манчестер Сіті 34

6 Евертон 33

7 Портсмут 31

8 Астон Вілла 30

9 Вест Хем 26

10 Блекберн 26

11 Ньюкасл 26

12 Редінг 22

13 Тоттенхем 21

14 Бірмінгем 18

15 Болтон 17

16 Мідлсбро 17

17 Віган Атлетік 16

18 Фулхем 14

19 Сандерленд 14

20 Дербі Каунті 7

У 19 турі залишилося зіграти один матч - сьогодні зустрічаються "Манчестер Сіті" і "Блекберн".